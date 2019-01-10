  • 2019年1月10日 星期四
  • 17º
  • 87%
熱門： 國歌法林子健扒手林嶺東名家匯

日報新聞 > 國際

﻿麻省理工再發現太陽系外行星

2019-01-10 列印
　　美國麻省理工學院研究人員發表報告，指他們利用美國的系外行星探測器「苔絲」（Tess）發回的數據，又識別出一顆新的太陽系外行星。這是「苔絲」升空以來發現的第三顆系外行星。研究人員在西雅圖舉行的美國天文學會年會上發表這項新成果。新發現的系外行星編號為HD 21749b，半徑大約是地球的三倍，但質量卻高達地球的二十三倍。

　　這顆行星圍繞南天星座網罟座中的一顆矮星運轉，行星表面溫度在攝氏一百五十度左右。目前的分析顯示，這可能是一顆有着緻密大氣層的氣態行星，並不「宜居」。在「苔絲」已經發現的三顆系外行星中，這一顆的軌道週期最長，繞矮星一周需三十六天。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd