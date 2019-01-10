特朗普全國演說 無提頒緊急狀態令

美國總統特朗普於周二晚上黃金時間向全國人民發表電視演說，再次敦促國會撥款在美國和墨西哥邊界興建鋼牆，他形容邊界危機愈來愈嚴峻，但他沒有頒佈全國緊急狀態令。民主黨參眾兩院領袖則呼籲特朗普不要拿國民當人質。



特朗普首次在晚間黃金時間在白宮圓橢形辦公室內，向全美發表長達九分鐘的演說。講話中特朗普語調平和，指他很想消除政黨之間的分歧。他又花了不少篇幅，講述非法入境者所犯的罪行，包括殺人、斬首及肢解。他又指大量非法移民和毒品越過南部邊界進入美國，對美國人的安全構成重大威脅。



特朗普日前曾經揚言會頒佈全國緊急狀態令，以繞過國會獲得撥款，但他最終都沒有這樣做。



眾議院議長佩洛西對特朗普的演說內容感到十分不滿，批評他拒絕作出讓步，是把美國人民挾持作人質。



