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無人機闖希斯路機場 數十航班延誤逾句鐘

2019-01-10 列印
　　繼上月倫敦蓋特威克機場遭受無人機干擾、導致航班大混亂後，位於倫敦西面的希斯路機場附近空域周二也出現無人機的蹤影，當局一度下令航班暫停起飛，數十班機受延誤大約一小時。

　　有旅客攝錄到片段，見到機場範圍上空出現一個神秘飛行物體， 發出紅、白色閃光。機場管理部門發言人表示，為安全起見，下令所有航班暫停起飛，並報警求助。大約一小時後，機場跑道重新開放讓飛機升降。當局沒有交代有多少航班及旅客受到影響。

　　希斯路機場航空控制塔發言人表示：「我們繼續監察情況，並向所有受今次事件影響的旅客致歉。」

　　警方正調查那架無人機的來歷，暫未確定今次事件與上月在蓋特威克機場發生的事件是否有關。

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