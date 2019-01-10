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法庭文件敏感內容意外曝光 揭馬納福特向俄洩大選資料

2019-01-10 列印
　　負責調查「通俄門」醜聞的獨立檢察官米勒，指控美國總統特朗普的前競選經理馬納福特與俄羅斯相關的人分享與美國總統大選有關的資料。

　　馬納福特的代表律師向法庭提交文件，一心想反駁馬納福特去年九月與控方達成認罪協議時，向調查人員講大話的指控。

　　不過，辯方律師沒有把部份內容塗黑，意外被記者看到敏感內容。雖然法庭文件沒有詳細解釋那些民調數據資料是否已公開，也沒有透露那些數據資料是作甚麼用途，但卻令人更加質疑俄羅斯是否利用那些資料，企圖干預當地的美國大選，協助特朗普當選。

　　上述文件為米勒的「通俄門」調查工作提供有力的證據，證明三年前大選期間，特朗普的競選團隊是與克里姆林宮相關人士有來往。

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