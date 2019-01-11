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特朗普晤國會領袖　談建圍牆不歡而散

2019-01-11 列印
■特朗普在會上拍枱拂袖離場。美聯社
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　　美國總統特朗普周三在白宮接見反對黨民主黨討論美、墨圍牆的撥款爭拗，希望打破聯邦政府停擺接近三周的困局，但雙方不歡而散。

　　眾議院議長佩洛西和民主黨參議院領袖舒默進入白宮與特朗普見面，但消息人士透露，會談只持續了很短時間，幾乎一開始便馬上結束。佩洛西和舒默保持強硬立場，堅決拒絕撥款在美、墨邊界興建圍牆。

  舒默其後在白宮外向記者發表談話時稱，當佩洛西表明不會通過圍牆撥款時，特朗普便拂袖離去。他又透露，特朗普離開戰情室之前，大力拍枱。

　　過了不久，特朗普在 Twitter 發出一段訊息，寫道：「剛結束與查克（舒默）和南茜（佩洛西）的會談離開，完全浪費時間。」

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