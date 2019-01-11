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疑寄數十可疑包裹　澳警拘捕男子

2019-01-11 列印
　　澳洲警方拘捕了一名男子，懷疑他在過去一周內，寄出數十個可疑包裹和郵件到國內數個城市的外國大使館和領事館。警方現時仍然扣留他問話，了解其背景和動機。當局強調，公眾的安全不受威脅。聯邦警方回應記者查詢時證實，警方人員根據線報，於周三深夜在維多利亞州一個農鄉住宅內，拘捕該名男子，把他押返警署調查。

  數小時前，墨爾本市內有數間外國領事館均聲稱收到可疑包裹或郵件。有關部門的人員現時仍在化驗那些包裹和郵件。



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