鳳凰城警方發言人湯普森在記者會上說，調查人員已向法庭取得手令，搜集女事主所住的療養院內所有男性員工的 DNA樣本，進行比對。
女植物人離奇產子 警全力緝拿經手人
鳳凰城警方發言人湯普森在記者會上說，調查人員已向法庭取得手令，搜集女事主所住的療養院內所有男性員工的 DNA樣本，進行比對。
14萬套餐包搞掂 中介誘港男越南「買妻」
香港男士早年北望，進攻內地女子的心，近年內地女子對「港燦」興趣大減，中港跨境婚姻數字大跌。香港「光棍一族」唯有擴闊範圍，期盼成家立室，女多男少的越南成為港男的目標。有內地婚姻中介公司覷準港男的需要，向...
2019-01-11
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支持半島無核化與特金會 習近平接受邀請將訪平壤
北韓最高領導人金正恩本周訪問北京時，在會談中對中國國家主席習近平說，北韓的立場沒有改變，繼續對朝鮮半島邁向無核化的目標作出承擔，而他亦願意與美國總統特朗普進行第二次高峰會，期望第二次美朝峰會能在這些問...
2019-01-11
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座椅藏20針 警追緝歹徒 墨爾本火車有「刺客」
早前澳洲接連爆出「水果藏針」事件，一度造成民眾聞「果」色變。而且案件有進一步蔓延，這次「刺客」竟然從水果擴散到了火車上的座椅，墨爾本火車座椅竟然被插了二十支針。 一月七日早晨七點四十七分，墨爾本市民阿...
2019-01-11
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屋苑淡靜 紛錄減價成交
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，美聯營業經理林志堅表示，將軍澳日出康城首都1座中層右翼C室，面積678方呎，三房一套間隔，原叫價980萬，減至751.5萬獲承接，呎價11084元。原業主於08...
2019-01-11
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特朗普不出席達沃斯論壇 美股四連升 杜指反覆
中美貿易會談透出正面消息，支持股市繼續向上的利好作用消減，美股周四早段受百貨及航空股拖累回吐，杜指曾下跌175點；納指亦跌逾1%，標指亦挫近0.9%，反映市場擔心零售商業績，而美國政府繼續局部停擺，亦...
2019-01-11
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次輪單騎撲「菲」 國足小勝格
于大寶上季在中超過得不如意，不過回歸國足即顯實力，上場亞洲盃後備建功助中國於C組首輪2:1反勝吉爾吉斯。此子揚言今晚次輪要在阿聯酋阿布扎比再下一城擊退菲律賓，但考慮到後者防守硬朗不會多失，宜取讓球主客和讓一球「和」。 （Now670台、FOX+今晚9:30直播） 上季于大寶在北京國安面對巴甘保、蘇利安奴等外援鋒將的競爭，上陣機會寥寥可數，甚至被教練羅渣舒密要求串演中堅及右閘。不過此子上場亞洲盃成為國足主帥納比的秘密武器，後備入替中場金敬道攻入奠勝球，助球隊反勝吉爾吉斯全取三分。 于大寶食髓知味 由於國足主力鋒將武磊拉傷左肩韌帶上陣成疑，于大寶的作用更加重要，他豪言︰...
2019-01-11
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空氣炸鍋 溶解肥油
怕肥又愛吃炸物嗎？新設計的空氣炸鍋，可將食材油分逼出及溶解，令食物脂肪含量大減，難怪成為近年大熱家電之一！文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：2619 9663 熱空氣如龍捲風 別以為空氣炸鍋...
2019-01-11
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昔日溝女王被妻兒成功收服 余文樂怕B仔曝光變鵪鶉
36歲嘅余文樂，自前年10月認戀台灣女模王棠云(Sarah)，同年12月奉子成婚，去年5月榮升Daddy，結婚生仔半年內搞掂！昔日溝女王成功被可愛B仔Cody(余初見)和靚老婆收服，乖乖做Family...
2019-01-11
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社論——醫療券失原意 急須糾正
昨天立法會答問大會上，有議員向特首提議，應增加長者醫療券資助金額，讓長者更多使用私營醫療服務，減輕公共醫療系統的壓力。這個方向原則上正確，但前提必須減少醫療券遭濫用，以發揮政策原先設想的功能，才可以落實。 醫療券用途未達原先政策目標，多年來未被糾正。最廣為人知的事例，是眼鏡公司游說長者配眼鏡，有長者配了一副又一副，當作打扮。更離譜是隨意濫用，例如有中醫被揭教長者以醫療券購買海味煲湯補身，完全違反醫療券原意，濫用公帑。亦有擦邊球個案，如醫生見長者未用盡醫療券，游說他們接受體檢服務，從中分佣。 醫療券原意，是鼓勵長者向私人業界尋求治療，減少公營醫療系統壓力，但現在被市場視為「肥...
2019-01-11
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馬場浮世繪——巴度明日座騎易配
騎師巴度前晚於跑馬地賽事第六場一月盃策騎「精明才子」過終點後墮馬，他昨日接受了馬會首席醫療主任進一步檢查。掃描結果顯示，巴度的左手手腕有一處輕微骨裂，令其不適宜履行明日沙田賽事的策騎聘約。因此，小組批准下列出賽馬匹更換騎師： 第二場「新界之星」易配何澤堯、第三場「餘皇」易配郭能、第四場「金剛石」易配麥偉利、第五場「歡樂家庭」易配李寶利、第六場「旺財生暉」易配李寶利、第八場「財寶家駒」易配潘明輝、第九場「大道至正」易配蔡明紹、第十場「艮志騰雲」易配郭能。 至於巴度何時可以恢復策騎，馬會將於適當時間再作公布。 馬場浮世繪
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