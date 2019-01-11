  • 2019年1月11日 星期五
  • 18º
  • 91%
熱門： 國歌法林子健扒手林嶺東名家匯

日報新聞 > 國際

女植物人離奇產子 警全力緝拿經手人

2019-01-11 列印
　　美國亞利桑那州一名昏迷了十多年的女植物人，離奇地懷孕產子，引起各方關注。鳳凰城警方介入調查及於周三首次就這宗案件公開作出評論，聲稱有理由相信女事主是受到性侵犯。目前女事主和她的兒子現時仍在醫院內接受治療，情況好轉。今次是自從今次事件於上月二十九日曝光以來，警方首次公開向傳媒及公眾交代調查進度。

　　鳳凰城警方發言人湯普森在記者會上說，調查人員已向法庭取得手令，搜集女事主所住的療養院內所有男性員工的 DNA樣本，進行比對。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd