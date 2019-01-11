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倘脫歐被否決 須三天內提替代方案

2019-01-11 列印
　　英國國會通過議案，倘脫歐協議被否決，政府必須三天內提出替代方案，這是首相文翠珊二十四小時內第二次受挫，但首相府態度仍然強硬。英國國會下議院就執政保守黨政府與歐盟所締結的脫歐協議進行為期五天辯論，周三表決通過一項修正案，要求萬一脫歐協議下周被否決，首相文翠珊的政府必須在三天之內，提出另一套替代方案，再交上國會辯論及進行表決。這是文翠珊在二十四小時內，在國會內第二次受挫。

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