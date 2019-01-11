﻿特朗普演講 艷星直播摺內褲贈興

美國總統特朗普周二在美國東岸晚上黃金時間向全國發表演說同時，聲稱曾經與特朗普上牀的艷星克利福德直播表演摺內褲，吸引十萬人捧場。



美國總統特朗普在美國東岸時間周二晚上黃金時間，透過電視直播向全國人民發表演說，爭取國民支持在美、墨邊界沿線興建圍牆的工程。剛公佈的收視調查報告顯示，估計全國有三千五百三十萬人觀看電視直播。在同一時間，聲稱曾經與特朗普上牀的成人片女星克利福德（藝名丹尼爾絲）在社交平台Instagram直播她摺內衣褲，有大約十萬人點擊觀看。



艷星克利福德透過Instagram直播她「表演」摺內衣褲，持續了十分鐘，吸引了十萬人點擊觀看。在畫面中，見到她也只是穿了內衣褲，賣弄性感，面露笑容。