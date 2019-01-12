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公僕示威無糧出FBI探員也叫苦

2019-01-12 列印
■美國公務員示威抗議要求出糧。美聯社
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　　美、墨邊界沿線興建圍牆的工程撥款爭拗導致聯邦政府局部停擺三星期，仍未有解決跡象。數以百計被逼放無薪假的公務員周四遊行到白宮，高叫「我們要出糧！」口號，要求總統特朗普與國會盡快找出方法，解決現時的困局。聯邦調查局（FBI）也叫苦，指政府停擺情況繼續下去，對FBI調查構成威脅。

　　聯邦政府於上月二十二日起停擺，即將踏入第四周，估計全國有大約八十萬名公務員受到影響。由於特朗普與民主黨國會領袖的談判破裂，恐怕情況會愈來愈壞。另外，代表數以千計會員的聯邦調查局特工協會向白宮及該會領袖發出請願信，警告停擺事件繼續拖下去，將會令實驗室及化驗所的工作受到阻延、調查案件的經費減少、以及更難招募新的特工人員及留住舊人。



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