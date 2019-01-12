聯邦政府於上月二十二日起停擺，即將踏入第四周，估計全國有大約八十萬名公務員受到影響。由於特朗普與民主黨國會領袖的談判破裂，恐怕情況會愈來愈壞。另外，代表數以千計會員的聯邦調查局特工協會向白宮及該會領袖發出請願信，警告停擺事件繼續拖下去，將會令實驗室及化驗所的工作受到阻延、調查案件的經費減少、以及更難招募新的特工人員及留住舊人。
公僕示威無糧出FBI探員也叫苦
聯邦政府於上月二十二日起停擺，即將踏入第四周，估計全國有大約八十萬名公務員受到影響。由於特朗普與民主黨國會領袖的談判破裂，恐怕情況會愈來愈壞。另外，代表數以千計會員的聯邦調查局特工協會向白宮及該會領袖發出請願信，警告停擺事件繼續拖下去，將會令實驗室及化驗所的工作受到阻延、調查案件的經費減少、以及更難招募新的特工人員及留住舊人。
牽涉斬人燒車案 警豪宅拘黑幫首腦細B
黑幫內訌近期掀起連串腥風血雨，警方高層極度關注，誓要揪出幕後主腦，「O記」探員昨日傍晚掩至港島區，拘捕綽號「細B」的黑幫「新X安」尖沙嘴話事人陳X廉，懷疑他與近期連串黑幫斬人燒車案有關，陳先被押往香港...
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中方：按計劃進行談判 美財長證實劉鶴月底訪美
中美貿易談判持續，繼早前中美副部級官員結束在北京的貿易談判後，美國財政部長努欽指，中國國務院副總理劉鶴將「很有可能」會訪美。 路透社報道，努欽在華府國會山莊向記者表示，劉鶴很有可能會在本月稍晚來訪美。他稱，中美雙方將繼續進行會談，如同美方派代表團到中國一樣。 彭博報道，中美談判代表本周在北京進行中級貿易會談後，雙方都表達樂觀態度。 中國商務部發言人高峰在北京的每周例行簡報會則向記者表示，中美雙方將按照計劃進行貿易談判，但沒有透露何時談判的進一步細節。 早前中美副部級官員在北京進行的貿易談判於本周三結束，比原定時間延長一日。美國方面指，中國將從美國購買大量農產品、能源及服務。...
2019-01-12
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傳特朗普向工兵打主意 擬動用軍費築建圍牆
雖然美國總統特朗普早前威脅要頒佈全國緊急狀態令，繞過國會動用軍費在美、墨邊界興建圍牆，但他直到目前都沒有公佈這項決定。不過，傳媒引述消息人士說，白宮正默默地為頒佈緊急狀態令作準備，其中一個可能性是動用...
2019-01-12
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屯門The Carmel入場343萬起
近年屯門青山公路一帶有多個低密度住宅新盤登場，其中永泰旗下的低密度新盤The Carmel，一條龍開放示範單位兼公佈首批50伙價單，開放式戶售價由343.1萬起。 永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監...
2019-01-12
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港股六連捷 累升1602點
美國聯儲局主席鮑威爾近期不斷「放鴿」，市場對美國加息預期降溫，加上人民幣匯價持續反彈，港股延續過去五日升勢，昨日再下一城，連續第六日造好。恒指反覆靠穩，高見26692點，收市升145點，報26667點。港股過去六日飆1602點或6.4%。 美國財長努欽表示，中國國務院副總理劉鶴或於1月下旬訪美，進行經貿談判。有消息指，劉鶴將於1月30至31日訪美，進行下一步部長級貿易磋商，劉鶴此行將與美國鷹派貿易代表萊特希澤及努欽會面。 人幣續升 內航股起飛 恒指高開170點，報26692點，創逾一個月高位，早段一度回吐至26494點，跌26點，其後受人民幣回勇帶挈，中港股市重拾升勢，午...
2019-01-12
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剋星出頭破悶局 夏神拆「紐」
車路士今年首三仗只有勝和負各一，中場尼高路簡迪坦言未符理想，今晚英超主場定要為球迷演場好戲，加上對手紐卡素近年到訪史丹福橋球場的往績奇差，鋒將夏薩特更是其剋星，以喜鵲近期頹態實難阻藍獅大勝一場，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now621台周日凌晨1:30直播） 車路士一九年首場英超只能0:0悶和修咸頓，其後足總盃雖然2:0淘汰諾定咸森林，但上場聯賽盃又失準，0:1不敵熱刺，今年首三場各賽事只有勝和負各一，中場尼高路簡迪直言愧對球迷，承諾今晚將交出應有水準︰「之前的成績都是大家不願看到，今晚主場定要打出好氣勢，用一場勝仗來答謝入場觀戰的球迷。」 近六次地頭對賽有殺無...
2019-01-12
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買鞋過年掃貨攻略
買新鞋過年是傳統習俗，適逢鞋履品牌Jipi Japa正推出冬日減價優惠，部份鞋履以半價發售，吸睛度爆燈！ 文︰Angel部份圖片︰黃頌偉 Jipi Japa冬季鞋履多以簡約設計為主，款式亦夠多...
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公開男友A君愛的短訊 家燕姐甜影情侶「Follow Me」相
去年，68歲的薛家燕娶新抱榮升奶奶，又在紅館舉行兩場《薛家燕愛你無限60年》演唱會，年尾仲擸埋「萬千光輝演藝人大獎」，好事成三可喜可賀。日前，家燕姐為TVB賀年節目《新春開運王》錄影，她坦言師傅批她今...
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巴士的點評——借巨債連Min pay都不還可以持續嗎？
考考大家一個日常生活常識題，有一個人每月賺三萬三千二百九十元，但花費很多，每月花四萬一千零八十元，超支情況驚人，每月超支七千七百九十元，較去年增加了一成七。入不敷支，只能夠借債度日。你會覺得這是一個怎樣的人？相信大家會認為他是一名財政病人。 現實生活中最容易借到的是信用卡透支貸款，但要支付二十厘的利息，就這樣透支下去，一兩年就破產。不過，假如他可以用年息二點七厘借到錢，雖然Min pay（最低還款額）都不還，但仍然有人肯不斷地借錢給他，他當然可以繼續捱下去。 這個財政病人孔武有力，見到自己的收支赤字這樣高，就責怪他人，說別人為甚麼不給他多些工作，讓他賺多些錢，讓他的收支可以...
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頭號目標——大四喜強配補中
蘇兆輝今年是第三次在港短期客串，之前筆者只覺得他屬於一般好騎師，但與莫雷拉稍有距離，所以從來不會因為「人」的原因而投注其座騎。可是蘇兆輝今季重來，感覺上不但發揮比之前兩次穩定，而且不少馬一交到他手上，都可交出明顯進步的競爭力，由早期「共創更好」可以在草地賽壓倒「開懷大少」，到近期的「紫雲星」、「老友記」、「同威」等在他胯下表現都有如脫胎換骨，令筆者不得不對他改觀，要承認他與雷神、潘頓是同一個水平。 第四場四班一二○○米。「大四喜」今季雖只是四歲，但本身兩歲時已在新馬賽出道，上季更取得一冠四亞，不排除早熟馬里程已見得七七八八，所以今季五戰只得一亞，本來不宜再有太大憧憬。不過再...
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