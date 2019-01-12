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英機場部署 軍事級反無人機設備

2019-01-12 列印
　　倫敦蓋特威克和希斯路兩個機場先後遭受無人機干擾、導致航空交通大混亂後，當局決定採取新措施，在全英各地的大機場內部署軍事級的反無人機設備，防止同類事件重演。部份大型機場現在已經部署了那些設備，其他機場也於短期內陸續進行部署。

  國防大臣韋謙信較早時表示，希望藉着這項行動，可以為各機場提供更強大的保護，確保航班升降時的安全。將來，若在機場範圍空域內再發現無人機的蹤影，要求皇家空軍作出應對是「不大正確」的。



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