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安倍支持文翠珊脫歐方案

2019-01-12 列印
　　日本首相安倍晉三表示希望英國不要「硬脫歐」。全世界都不想見到英國一片混亂地脫離歐盟，而他全力支持英國首相文翠珊的政府與歐盟去年十一月所締結的脫歐協議。

　　正在倫敦訪問的安倍與文翠珊舉行會談後，一同在唐寧街主持記者會，公開表達對英國的支持。他說，日本工商界都「非常歡迎」保守黨政府與歐盟所達成的脫歐協議。一些在英國有業務的日資公司警告，指如果英國在無協議之下「硬脫歐」，可能是一場「災難」，而這種情景是無人願意見到的。



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