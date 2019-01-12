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海洋溫度上升加快 威脅海洋生物

2019-01-12 列印
　　美國權威學術雜誌《科學》刊登的新一份研究報告指出，全球海洋溫度上升的速度，比原本預計中更快。全球氣候暖化的現象已對不同物種的海洋生物及全球食物鏈構成威脅。在這份報告中所闡述的研究，由中國科學院率領進行。科學家自二○○○年起在各大海洋部署三千九百個浮標，組成一個國際網絡，量度深海海水溫度。

  分析結果顯示，自一九七一年以來，全球氣候暖化的情況較聯合國於二○一三年所作出的評估更嚴重，反駁之前有數份報告指全球氣候近年已停止暖化的結論。



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