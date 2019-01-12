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東京地鐵機械人 精通四國語言服務遊客

2019-01-12 列印
　　日本為迎接明年的東京奧運，在東京地鐵站測試機械人服務，以協助外國遊客。名叫Arisa的機械人，高約六呎，設有觸摸屏幕，精通日語、英語、漢語和韓語，不僅能告知廁所等設施位置，還能介紹觀光名勝及提供轉乘資訊。

　　Arisa外觀設定為女性樣貌，是由日本科技公司Aruze Gaming和總部位於芝加哥的THK共同開發的。除了跟人對話外，Arisa也可以配合乘客要求的姿勢，跟乘客合照留念。

　　在上月，Arisa曾在上野禦徒町和都廳前地鐵站測試，和乘客互動。當局正準備下月在另外五個車站進行另一輪測試，以便在遊客眾多的情況下簡化服務，希望未來能使用在都營地下鐵的各個車站。

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