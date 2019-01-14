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巴黎麵包店氣爆最少三死47傷

2019-01-14 列印
■建築物外牆玻璃碎裂，地上佈滿瓦礫和雜物。美聯社
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　　法國巴黎一間麵包店發生爆炸，導致造成最少兩名消防員和一名女遊客死亡，超過四十七人受傷，爆炸原因懷疑是氣體洩漏。

　　法國巴黎周六（十二日）早上發生爆炸，消息一度指爆炸造成四死，包括兩名消防員，但當局其後澄清，爆炸至今造成最少兩名消防員和一名女遊客死亡。另外有超過四十七人受傷，其中十人情況危殆。據警方調查所示，爆炸地點為第九區一間麵包店，初步相信事件是意外，因氣體洩漏而引發爆炸。

　　內政部長卡斯塔內到場視察，指情況已受控。當局又派出兩架直升機，降落巴黎歌劇院附近，協助將傷者送院。

　　從現場照片可見，建築物外牆玻璃碎裂，地上佈滿瓦礫和雜物。大約一百四十位消防隊員抵達現場，協助未受傷的民眾從該大樓撤離。

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