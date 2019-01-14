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特朗普曾與普京密談五次 《華盛頓郵報》：刻意隱瞞

2019-01-14 列印
　　《華盛頓郵報》周六報道，美國總統特朗普上任後先後五次與俄羅斯總統普京會面，但他刻意隱瞞那五次會面的詳細紀錄，連他的政府內的高級官員都不知道他與普京的交談內容。美國官員指出，過去兩年來，特朗普與普京分別在五處地點面對面接觸，都沒有詳細紀錄，連機密檔案紀錄都沒有。

　　該報引述現任和前任官員說，其中一次是二○一七年，特朗普與普京在德國漢堡面談，當時仍然是國務卿的蒂勒森也在場。後來，一名白宮顧問和一名國務院高級官員想向傳譯員索取更多資料時，卻不得要領。他們才知道特朗普最少一次取走了傳譯員的筆記，並指示傳譯員不要向其他官員透露他向普京說了甚麼。

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