  • 2019年1月14日 星期一
  • 18º
  • 89%
熱門： 旺角站縱火案江旻憓剪頭髮吳若希街馬

日報新聞 > 國際

沙特少女奎農抵加國 外長親接機

2019-01-14 列印
　　聲稱遭家人虐待、上周在泰國把自己反鎖在酒店房間內而成為國際新聞人物、其後獲加拿大政府給予庇護的十八歲沙特阿拉伯女子奎農，周六乘坐飛機抵達多倫多。她對自己能踏足加拿大感到「非常、非常開心」。

　　奎農乘搭的大韓航空公司班機從首爾起飛，抵達多倫多皮爾遜國際機場。她下機時穿著一件灰色的連帽上衣，衣上印有「CANADA」鮮紅大字及戴上一頂印有聯合國高級難民專員公署標誌的喼帽。她面露笑容，加拿大女外長方慧蘭親自到機場迎接，她們更一起讓到場採訪的記者拍照。

　　方慧蘭形容奎農是一個「非常勇敢的新加拿大人」。方慧蘭說，奎農經過長途旅程後，感到十分疲累，暫不會發表講話。又指奎農對自己能踏足加拿大感到「非常、非常開心」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd