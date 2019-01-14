菲無毛狗靜若「雕像」

近日，有一隻狗狗的照片最近在網上瘋傳，許多網民看過之後，以為相中的狗狗是一具雕像，但其實那是一隻真狗。



照片中是一隻墨西哥無毛狗「Piper」，去年三月在菲律賓奎松市由二十二歲女主人皮內達收養，當時牠只有兩個月大。皮內達把牠的照片上載到網上與朋友分享，想不到引起網民極大迴響，在一小時內吸引超過一萬個讚好，爭論牠是真狗還是假狗。



「Piper」沒有毛，膚色十分獨特。皮內達經常替牠洗澡及塗椰子油，看起來更加柔韌及有光澤。當牠坐着不動拍照時，更加像一具銅像。皮內達說，許多網民都問她那是真狗還是假狗。她初時以為那些人開玩笑，後來才知道許多人都是認真地問的。



