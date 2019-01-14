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保國城市成歐文化之都

2019-01-14 列印
　　位於保加利亞南部的第二大城市普羅夫迪夫市成為歐洲文化之都，周六舉行隆重儀式，市內搭建了一座三百六十度光影塔，除了打出不同的影像外，藝人也可以攀到塔上表演。聚集在下面的觀眾不管站在那一方，都可以欣賞得到。

　　普羅夫迪夫是第一個成為歐洲文化之都的保加利亞城市，與意大利南部的馬泰拉市一同享有這個美譽。普羅夫迪夫一向被稱為東歐「音樂之都」之稱，擁有六千年以上的歷史，以古老、多樣化的文化歷史聞名國際，是歐洲已知之最古老的城市。

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