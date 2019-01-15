文翠珊：扼殺脫歐機會大於硬脫歐

英國國會下議院即將於周二表決首相文翠珊和歐盟達成的脫歐協議，文翠珊在表決前夕到訪支持脫歐的城市斯托克，向工廠工人發表演說，盡最後努力爭取支持。她警告，國會扼殺脫歐的可能性已大於硬脫歐。但目前脫歐協議在國會過關機會看似渺茫，已有上百名議員表態將會跨黨派聯手投下反對票，甚至揚言發動不信任動議。



英國《金融時報》報道，一名主張脫歐的內閣成員認為，目前的問題在於所有人都各懷鬼胎，有意拖到最後一刻。他說：「首相覺得愈接近三月二十九日，人們就愈願意離開懸崖邊並支持她的協議；留歐派認為只要僵局還在，最終就能推遲脫歐並促成第二次公投；脫歐派想的則是若照這樣走下去，最終會無協議脫歐，因為規定就是如此。」



英國《獨立報》委託民意調查公司訪問一千五百人，四成六被訪者表示若文翠珊的脫歐協議草案被國會否決，他們傾向英國就是否離開歐盟進行另一次公投。反對舉行另一次公投的人則有兩成八，表示不知道的有兩成六。



