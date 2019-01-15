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出席籌款活動遭刺傷 波蘭市長不治

2019-01-15 列印
　　波蘭格但斯克市長阿達莫維茨（Pawel Adamowicz）周日晚出席一籌款活動。網上流傳的片段顯示，阿達莫維茨在台上發言說：「這是美好的一天」。語畢突然有人一邊叫喊，一邊衝向阿達莫維茨施襲。他被刺中後按着腹部倒地，當場接受心肺復甦法急救，其後送院接受長達五小時手術搶救，但最終不治。行兇者被現場警員制服，現正接受調查。施襲者自稱叫斯特凡（Stefan），指自己是釋囚，但是無辜的，被阿達莫維茨以前所屬的政黨「公民議壇」（Civic Platform）折磨。
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