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美中西部暴雪 航空交通癱瘓

2019-01-15 列印
　　美國中西部暴風雪持續，這股冬季暴風警報涵蓋十個州及首都華盛頓的數百萬美國民眾，暴風源自墨西哥，從雨水變為暴風雪，預報將衝擊從科羅拉多到東岸廣達二千九百公里的地區。

　　根據航班追蹤網站FlightAware，進出美國機場的航班周日共計取消一千六百二十四班，包括華盛頓的列根機場、杜勒斯國際機場等，另有三千一百一十三班離開美國的航班延誤。

　　在惡劣天氣下，密蘇里州和堪薩斯州周六分別有四人及三人死於交通意外。

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