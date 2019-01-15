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乘客冒寒僅穿內褲搭車 地鐵無褲日登場

2019-01-15 列印
　　近年風靡歐美多個大城市的地鐵無褲日周日再度登場，歐洲的倫敦、巴黎、柏林、阿姆斯特丹及布拉格；美國的紐約、芝加哥等城市，許多乘客不畏寒流，在低溫中穿着內褲坐地鐵。

　　這項發源自美國紐約的活動，標榜透過衣着解放，鼓勵大眾拋開保守思維，為都市生活增添樂趣。

　　於十八年前開始，最初只有七人參加，目前已經有超過二十五個國家，六十多個大城市參與，連中東的耶路撒冷也有人響應這項活動。

　　在倫敦，地鐵無褲日剛好碰上寒流，仍然吸引好數百人參與，下半身只穿內褲，而活動已邁入第十年，倫敦人似乎早就見怪不怪。而在巴黎及美國的芝加哥，同樣遇上嚴寒，但仍有乘客冒寒僅穿內褲搭車。

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