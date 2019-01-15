乘客冒寒僅穿內褲搭車 地鐵無褲日登場

交通意外，難以預料，也防不勝防，不幸遇上，是生是死，往往只差在有沒有繫上一條安全帶。昨早一部專線小巴在城門隧道沙田出口翻側撞壆，車廂變成廢鐵，司機死亡，車上十六名乘客僅受傷，實屬不幸中之大幸。據初步了解，所有乘客保住性命，與各人上車後繫上安全帶有關。 不綁好安全帶而在車禍中傷亡的事例，多不勝數。數月前清晨時份一部國泰員工旅巴在長青公路猛撼一部停在路邊的的士，造成五死三十二傷，警方調查發現，有死者上車後沒有綁好安全帶並合眼休息，被猛烈的衝擊力拋出車外，當場斃命。 沒戴上安全帶而陷自己於危險境況的個案，經常發生，這些血的教訓，有人緊記心中，但有不少人嫌麻煩，以為只是搭短途車，出...

2019-01-15