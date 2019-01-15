羅馬市政府「搶」許願池硬幣

有許願池之稱的意大利著名觀光景點特雷維噴泉 (Fontana di Trevi)，遊客為了許願而投入池內的硬幣，每年總值達一百五十萬歐羅（逾一千三百四十萬港元）。由於許願池是教宗克勉七世 (Clemens XII) 在一七三二年下令建造的，作為宗教建築，由教會出資建造，且日後的維護修繕費用也主要由教會承擔，因此許願池裏的硬幣也一直歸教會所有。



但羅馬市女市長拉吉指這筆錢應屬於羅馬市政府所有，而自四月一日起，這筆錢會被羅馬市議會用來作為維修文化景點及社會福利項目。此舉引來強烈爭議。意大利天主教報章《未來報》批評，羅馬市的官僚架構是「窮人公敵」，是從最窮困者身上搶錢。



國際明愛會聲稱得到眾多政客、教士及記者的支持，反對羅馬市政府把許願池硬幣據為己有。但亦有網民認為教會無權擁有許願池硬幣，認為錢應歸於國家，不應屬於宗教組織。



