  • 2019年1月15日 星期二
  • 17º
  • 95%
熱門： 旺角站縱火案江旻憓剪頭髮吳若希街馬

日報新聞 > 國際

IS揚言超市食物落毒害凱特

2019-01-15 列印
　　極端組織「伊斯蘭國」IS支持者在通訊軟件Telegram散播訊息，並分享凱特慣常購物的超級市場位置，以鼓吹在英國劍橋公爵夫人凱特將會購買的食品中下毒。

　　一張圖片顯示凱特推着一架購物車，圖片說明寫着：「我們知道她吃甚麼，在那些食物落毒」。另一張上載的設計圖片，由威廉王子牽着手的喬治小王子，旁邊赫然站着持刀的IS武裝分子，說明寫着：「異教者興起」，威脅向喬治下手。

　　保安消息人士指，當局對這些威脅「非常認真看待」，形容針對凱特年幼孩子及一名過正常生活的母親的陰謀，十分可惡。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd