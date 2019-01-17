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美參議員陸天娜宣佈參選總統

2019-01-17 列印
　　紐約州民主黨參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand），宣佈角逐明年總統大選。她表示會為美國家庭爭取醫療保健、改善公立學校，也會挑戰華府的「貪腐和貪婪」。陸天娜亦一直不遺餘力支持反性侵#MeToo等女權運動。

　　陸天娜周二在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《The Late Show With Stephen Colbert》錄影時宣佈參選意向，並會繳交申請成立美國總統選舉試探委員會的文件，爭取民主黨黨內提名。五十二歲的陸天娜出身紐約，曾旅居北京、台中及香港，通曉中文。她成立試探委員會後，就能展開籌款並籌辦競選活動的事務。

　　她近數周陸續聘僱頂級政治幕僚，引發外界揣測她即將宣佈投入明年總統大選。 陸天娜因帶頭呼籲國會改變處理性騷擾指控的方式而廣為人知。

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