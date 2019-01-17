沙特少女收死亡恐嚇 抵加國獲政治庇護

聲稱被家人虐待而離家出走、獲加拿大庇護的沙特阿拉伯十八歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun），周二在加拿大公開露面，會見傳媒。她以全新形象示人，穿上一條露出膝蓋的針織裙，髮型亦修剪至及頸的長度。



她於上周六由曼谷抵達加拿大，重獲自由。據報她在網上曾多次受到死亡恐嚇，擔心人身安全受威脅。現已受到二十四小時保護，有關部門亦已聘請了一名保鏢，專責保護其安全。



她在多倫多舉行的記者會上表示，希望在未來可一邊度過正常的私人生活，一邊為支持全球女性的自由而工作。 奎農已在沙特完成高中課程，現時有意在加拿大的大學攻讀土木工程。



她感謝加拿大、泰國和聯合國難民署。她未來會專注學業，一段時間內不接受訪問。



