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IS敍國恐襲 釀16死包括美軍

2019-01-18 列印
　　美國總統特朗普宣稱已打敗極端組織伊斯蘭國及決定從敍利亞北部撤軍後一個月，敍利亞北部周三發生一宗自殺式炸彈襲擊事件，導致最少十六人死亡。

　　死者當中包括兩名美軍人員和兩名美國平民。伊斯蘭國出面認頭。

　　這是自從二○一五年美國軍事介入敍利亞以來，駐當地美軍遇到最血腥的一次暴力襲擊。事件中另有三名美兵受傷。

　　其他死者是與美軍並肩作戰的敍利亞自由軍的隊員。一名官員說，其中一名遇害美國平民，是為國防情報局工作的情報專家，另一人是以外判形式工作的傳譯員。

　　這宗慘劇令到特朗普去年十二月十九日宣佈的撤軍計劃，變得更加複雜。特朗普當時聲稱美軍已在敍利亞擊敗了伊斯蘭國，但該組織的武裝份子仍在敍境內活動，且仍然具有殺傷力。

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