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佩洛西促特朗普 押後發表國情咨文

2019-01-18 列印
　　美國聯邦政府局部停擺已經持續了二十六天。隸屬反對黨民主黨的眾議院議長佩洛西周三要求總統特朗普，押後原定於本月二十九日（香港時間三十日早上）發表的國情咨文。

　　佩洛西去信特朗普，聲稱受到聯邦政府局部停擺影響，負責保安措施的特勤局也得不到足夠的經費，可能會引起安全方面的憂慮，因此要求特朗普把發表國情咨文的日期押後。

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