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指參與流產政變 土國通緝NBA球員

2019-01-18 列印
　　土耳其檢察部門發出國際通緝令，緝捕美國NBA職業籃球賽紐約人隊（New York Knicks）的球員坎特（Enes Kanter），指他與二○一六年幕後策動土耳其流產政變的一個激進組織有聯繫，坎特否認指控。

　　據悉，土耳其檢察部已展開程序，申請把坎特引渡回土耳其。二十六歲的坎特是土耳其裔人，在紐約人隊內司職中鋒，於二○一七年取消了土耳其護照，現時持有美國綠卡，可以在美國永久合法居留及工作。

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