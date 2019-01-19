  • 2019年1月19日 星期六
  • 22º
  • 60%
熱門： 停課長者綜援劉德華流感國泰空姐

日報新聞 > 國際

全球最巨大白鯊「深藍」 夏威夷搵食！

2019-01-19 列印
　　全球最大條的大白鯊驚現夏威夷外海，當時牠正在吃一條抹香鯨殘骸。有潛水員無懼地與這條大白鯊並游，並伸手觸摸這龐然大物。這條大白鯊名為「深藍」（Deep Blue），長二十呎，約二點五噸，相信是二十年前被研究人員植入標籤的同一條。

　　這條大白鯊已五十歲，潛水員游到牠身邊時，顯得格外渺小。「深藍」二十年前在墨西哥附近出現時，被植入標籤，這一次兩名潛水員注意到這個標籤才認出牠。海洋專家也認出牠身上獨特的疤痕。「深藍」上次出現在鏡頭前是去年七月在墨西哥。

　　專家相信，「深藍」是目前發現體形最大的大白鯊，儘管海洋污染和漁獵常造成鯊魚壽命縮短，但「深藍」還是活到約五十歲，而且體形巨大無比，很可能懷有身孕。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd