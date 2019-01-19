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外訪獲贈牧羊犬 普京大呼：很可愛

2019-01-19 列印
　　　　據俄羅斯衛星通訊社報道，普京訪問塞爾維亞貝爾格萊德 ，獲塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）將一隻四個月大名為「帕沙」（Pasha）的伊利里亞牧羊犬（Sarplaninac）贈送給普京。

　　今次是普京今年首次外訪，而該牧羊犬是普京自二○○○年擔任總統而來，第五隻獲贈狗隻。他在武契奇官邸看到帕沙後不禁稱：「他很可愛」。雙方用俄語交流， 武契奇感激俄國協助維持軍事及經濟獨立。

　　一般而言，普京接收禮物前須得到高級外交官員同意，所以，是次被視為俄方一個表態。
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