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太空船墜毀前最後貢獻 NASA：土星環很年輕

2019-01-19 列印
　　土星是從太陽數來第六顆行星，也是太陽系僅次於木星的第二大行星，並估計約在四十五億年前與太陽系其他行星一同形成。

　　最新研究結果挑戰部份天文學家傾向的觀點，土星環比想像中年輕，推估是在一千萬至一億年前形成，而地球一億年前大約正值恐龍時代。

　　《科學》期刊指，美國太空總署是在太空船「卡西尼號」墜毀前取得數據，經過分析後，發現土星環比想像中年輕。科學家表示，土星環陪伴土星時間，可能僅相當於土星目前年齡的百分之二。
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