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文翠珊不排除硬脫歐

2019-01-19 列印
　　脫歐協議遭英國國會下議院以歷來最大比數否決後，剛捱過不信任動議的首相文翠珊必須三月二十九日前脫歐限期前提出替代方案。但她周四晚表示，若未能獲得各方共識，就不可能完全排除無協議下硬脫歐。

　　文翠珊表示，根據歐盟有關會員國脫歐的規定，「除非國會通過與歐盟達成的脫歐協議，或是英國撤回啟動里斯本條約第五十條並選擇永久留在歐盟，否則我們將在三月二十九日無協議脫歐。」

　　前保守黨部長博爾斯說，約二十名政府部長已表明，若她試圖阻止排除硬脫歐的修訂案，則他們準備集體辭職抗議。文翠珊預計下周一拿出修正脫歐協議草案，經過國會辯論後，第二次表決定在本月二十九日進行。首相府宣佈，文翠珊將不會出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，集中處理脫歐問題。

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