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馬克龍：打擊IS法軍續留守中東

2019-01-19 列印
　　法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）昨日表示，四名美國人本周在敍利亞遇害，證明打擊伊斯蘭國（IS）的戰爭必須持續，法軍今年將會留在中東地區。

　　馬克龍在法國南部一個軍事基地發表講話，表示美國宣佈自敍利亞撤軍，不應影響消滅伊斯蘭國的戰略目標。敍利亞北部曼比季（Manbij）日前發生自殺式炸彈襲擊，造成十六人喪生，包括四名美國人，其中兩人是美軍士兵，伊斯蘭國宣稱犯案。他又表示，未來數月將是關鍵，並稱戰鬥尚未結束，法軍將繼續參與穩定中東地區的行動，任何倉促的撤軍都是錯誤的。

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