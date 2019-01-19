「報復」國情咨文被延遲 特朗普押後佩洛西乘軍機外訪

美國聯邦政府局部停擺進入第二十七天，在民主黨籍的眾議院議長佩洛西以政府停擺為由，促請特朗普延遲發表國情咨文後。特朗普以牙還牙，亦以同樣理由押後佩洛西使用軍方專機外訪，還要她趕快與他談妥邊境安全，結束政府關門局面。又決定，不派團出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇。



眾議院議長一般乘坐軍方專機進行海外訪問，由於特朗普是三軍總司令，因此他有權決定是否讓眾議長使用軍機。白宮發言人桑德斯說，特朗普押後佩洛西使用軍機的權力，並在致送她的函件中表明，她仍可如期出發，但需要改乘商務客機。



另外，特朗普又叫停美國代表團前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇。特朗普上星期宣佈他會留在國內處理政府停擺問題，不會出席世界經濟論壇。但周四就指這些官員需留在華府，以處理聯邦政府關門的情況。



