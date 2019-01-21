法「黃背心」：大辯論是門面工夫

「風之后」李麗珊於○六年時曾在一個電視廣告中指出養育一個小朋友要四百萬。轉眼間已超過十年，當然有人認為養兒育女因應本身家庭的能力作出選擇，未必會花上巨費。不過，隨着通貨膨脹，在現今社會即使在茶餐廳吃個午飯，動輒都要數十元。試想想若要替孩子安排一些課外活動、學前興趣班、又或是補習等，要把他們養大成人的確需要龐大的金錢。 騎師當中也有不少「多仔公」，愛爾蘭鐵漢郭能就是其中之一。現時他與妻子Trish共有四名兒子，若以李麗珊所提及的經典對白來計算，郭能至少要有千六萬才能將四位公子養育成才，這樣看來生活壓力認真不少。也許為了餬口關係，很多時候他在陣上的表現均甚為勇猛，同時卻因取位造...

2019-01-21