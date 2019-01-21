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法「黃背心」：大辯論是門面工夫

2019-01-21 列印
　　正當法國總統馬克龍的政府本周展開為期三個月的全國大辯論，聆聽國民的訴求之際，首都巴黎及其他城市連續第十個周末爆發「黃背心」示威，並發生零星衝突。估計全國各地有八萬四千人上街，造成至少八人受傷。示威者批評政府進行的大辯論只是做門面工夫，民眾要求有更多機會參與決策。

　　在巴黎，示威者在第七區拿破崙陵墓所在的榮軍院附近聚集。有人搬來假棺材，悼念過去兩個月與「黃背心」示威浪潮相關的交通事故中不幸喪生的十名死者，也叫人不要忘記數以百計與警察爆發衝突時受傷的示威者。有示威者高叫「馬克龍辭職」口號。

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