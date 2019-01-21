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墨國油管大爆炸最少73死85傷

2019-01-21 列印
　　墨西哥中部伊達爾戈州發生的油管大爆炸事件，死亡人數已增至最少七十三人，八十五人受傷，數十人失蹤。當中多名傷者情況惡化，部份人全身大部份面積燒傷，預料死亡人數還會進一步上升。

　　涉事油管位於特拉韋利爾潘市一處輸油設施，油管疑似遭竊賊破壞而破裂，爆炸發生後烈燄沖天，造成大量人員傷亡。當地媒體報道，事發時現場聚集了約八百名民眾，很多人傷勢嚴重。

　　一名目擊者說，由於有燃油從破裂處漏出，當時數以百計民眾用塑膠桶裝油，詎料突然發生大爆炸。
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