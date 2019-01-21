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瑞士浴缸滑雪賽鬥搶眼

2019-01-21 列印
　　瑞士小鎮施圖斯舉辦一場另類滑雪比賽，別開生面，只見參賽者奇裝異服，蜷縮在被當作滑雪工具的浴缸內進行比賽，哪一組最快到達終點，就是贏家。

　　浴缸滑雪賽今年已是第七屆，參賽者至少三人一組，不需要自備浴缸，只要身穿亮麗服裝就可以。有參賽者穿着婚紗，有人穿上賓尼兔服裝，甚至有人穿着電影《波叔出城》（Borat）的綠色「男堅尼」（Mankini）上陣。觀眾則沿賽道欣賞各人的趣怪表情，充滿娛樂性。

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