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零下40℃洗淨靈魂 戰鬥民族跳冰河慶主顯節

2019-01-21 列印
　　俄羅斯部份地區的氣溫在上周六低見攝氏零下四十度，但有不少東正教徒冒寒跳進冰河裏慶祝主顯節，教徒們相信這一天在河水中沐浴，可以帶來健康和好運。

　　俄羅斯全國估計有二百四十萬人慶祝主顯節。在主顯節中，東正教徒除了去教堂祈禱外，還要到江河裏破冰取「聖水」，有的人甚至直接跳進冰河，以此方式迎主顯節的到來，紀念耶穌在約旦河受洗。

　　主顯節是俄羅斯東正教最重要的節日之一。按照傳統，很多人會在這一天跳入冰窟窿中游泳，人們相信，這一天在河水中沐浴可以帶來健康和好運。事緣他們相信這一天的水是神聖的，接受洗禮，象徵着洗去他們的罪惡。

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