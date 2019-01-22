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文翠珊破脫歐僵局 擬修改「受難日協議」

2019-01-22 列印
　　英國首相文翠珊周一向國會下議院提交脫歐替代方案（即所謂「B計劃」）。有消息指她已經放棄跨黨派談判，並考慮修改三十年前締結的結束北愛暴力浪潮的協議，希望能打破目前的僵局。

　　據倫敦《每日電訊報》報道，文翠珊計劃修改一九九八年締結的《貝爾法斯特協議》（俗稱受難日協議）。

  英國和愛爾蘭政府在該項協議中同意拆除邊境哨崗及設立一套分權架構，讓爭取脫離英國的愛爾蘭共和黨及親英的民主統一黨在政府內都有代表，從而結束持續了三十年的暴力衝突。

  現時，文翠珊正計劃修改該項協議，確保英國脫離歐盟之後，英國和愛爾蘭繼續開放邊界，而不會出現實體的「硬邊界」。

　　不過，在野工黨脫歐事務發言人施紀賢指出，在目前的形勢下，英國不可能按照原定計劃於三月二十九日脫離歐盟。

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