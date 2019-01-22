文翠珊破脫歐僵局 擬修改「受難日協議」

據倫敦《每日電訊報》報道，文翠珊計劃修改一九九八年締結的《貝爾法斯特協議》（俗稱受難日協議）。
英國和愛爾蘭政府在該項協議中同意拆除邊境哨崗及設立一套分權架構，讓爭取脫離英國的愛爾蘭共和黨及親英的民主統一黨在政府內都有代表，從而結束持續了三十年的暴力衝突。
現時，文翠珊正計劃修改該項協議，確保英國脫離歐盟之後，英國和愛爾蘭繼續開放邊界，而不會出現實體的「硬邊界」。
不過，在野工黨脫歐事務發言人施紀賢指出，在目前的形勢下，英國不可能按照原定計劃於三月二十九日脫離歐盟。
內地女遊客魂斷尖沙嘴鬧市。一對內地男女遊客途經彌敦道美麗華酒店對開，一扇鋁窗忽然從天而降，擊中女遊客的頭部，她當場頭破血流，昏到地上，被送院搶救，返魂乏術。警方拘捕一名在美麗華酒店工作的外籍清潔女工。...
2019-01-22
台灣一名有「比堅尼登山客」之稱的女子，於本月十一日從南投縣東埔登山，並預計在周四下山。前日意外失足墮谷，下半身無法動彈，只好打衞星電話向友人求救。但由於天氣不佳，南投消防局改派地面搜救隊，徒步前往現場...
2019-01-22
據日本放送協會報道，美日將會於「特金會」前，先進行日美外長會談，另一方面，北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲前日結束三日訪美，經北京機場轉機返回北韓平壤。 據日本放送協會報道指，美國國務卿蓬佩奧早上與外相河野太郎通電話二十分鐘，在第二次「特金會」前，雙方決定在二月中舉行日美外長會談，預料雙方會討論如何應對北韓問題，亦會加強美日韓三國緊密合作。另外，美國與北韓高員在瑞典舉行會談，籌備「特金會」。 而美國總統特朗普前天向記者表示，他將於二月底與北韓領導人金正恩舉行高峰會，地點已選定，但未披露更多細節。越南政府消息人士早前表示，已展開主辦「特金會」的準備工作，最可能地點是越南首都...
2019-01-22
碧蘭閣坐落大坑徑上，所有單位皆為大碼開則，以用家主導，近年亦未見成交個案。今次帶大家介紹物業鮮有的放盤，實用面積1225方呎，戶主將原則4房套間隔，改成3房1套，廳堂外設露台，外望大坑徑及市景。 ...
2019-01-22
面對貿易戰等內憂外患，中國去年的經濟增速為6.6%，創下28年以來新低。其中，四個季度的增速拾級而下，第四季度為6.4%，錄得近10年低位。內外需雙雙疲弱，專家相信，今年上半年經濟增長將繼續尋底，在降...
2019-01-22
南韓王牌孫興民歸隊後立即在上場亞洲盃正選披甲，領軍於C組末輪2:0擊敗中國取得首名晉級資格。這位狀態大勇的鋒將揚言以冠軍為終極目標，今晚十六強先在阿聯酋杜拜大勝實力平平的巴林，一於捧讓球主客和讓一球「主勝」。（Now671台、FOX+今晚9:00直播） 孫興民上周一飛抵阿聯酋會合國家隊，兩日後便正選出戰C組最後一輪分組賽，上陣八十七分鐘之餘更博得一次十二碼及交出一次助攻，帶領南韓2:0擊敗中國首名晉級。 老孫歸隊如虎添翼 此子未受舟車勞頓影響，延續歸隊前為熱刺在八場各賽事取得七球、五助攻的出色表現，太極虎教練保羅賓圖大讚︰「己隊在頭兩場分組賽已經打得不錯，但在孫興民...
2019-01-22
佛國老撾（Laos）不但以寺廟眾多聞名，多變的自然風光同樣引人入勝，其中在古都琅勃拉邦（Luang Prabang），便有遺世壯觀的關西瀑布。在此除可攀山涉水遠觀瀑布飛瀉的情景，更可走入碧綠池水暢泳。...
2019-01-22
17年6月，36歲嘅蔡卓妍(阿Sa)被傳媒拍到在麻雀館太子爺石恆聰(Anthony)的三億大宅兩度過夜，有相有片戀情正式曝光，難得阿Sa大方認戀，仲話「而家好開心。」熱戀快兩年，石生已完全融入阿Sa生...
2019-01-22
沙中線紅磡站月台鋼筋不合格醜聞，隨著鑿開石屎查驗陸續得出結果，月台結構是否不安全快將水落石出，現在急須尋找補救方案。一直關注事件的立法會議員田北辰，預料月台或需要加固，拆卸重建的機會微。究竟他獲得靈通消息？或者有先見之明？並不重要，重要的是，政府和港鐵必須盡快將補救方案提上議事日程，並向公眾交代最後決定。 路政署昨天公佈紅磡站開鑿混凝土檢測結果，再發現三支鋼筋扭入螺絲帽長度不合格，令查驗以來不達標鋼筋比例達百分之三十四點三。早前田北辰稱如有逾兩成不合格，便須要拆掉月台重建，但他昨天口風有變，預料月台只會造加固工程。 他所持理由是，不合格鋼筋分佈位置如均勻的話，未來做加固工程...
2019-01-22
自上月九日出任蔡廄主帥，莫雷拉在短短十三次賽事中已贏馬二十五場，氣勢一時無倆。但雷神未敢自滿，並說當獲馬會發牌一刻，已明白自己至少都要交出與過往相若的成績，如今只算是初步稱職，今後將繼續努力爭取頭馬。明晚谷戰的八匹座騎中，他認為以「神州威龍」和「為善聚樂」的爭勝機會較大。 蔡廄「神州威龍」近期表現進步，前仗跑田草千二米得第二，上場縮程跑谷草一千米亦後上得第三，明晚再戰谷草一千米，莫雷拉說：「牠季初曾在谷中走得接近，現時趁開始成熟再跑谷戰是合理部署，即使上仗未能贏馬，但落後於頭馬不足一個馬位，表現已令我滿意，今戰再跑同程若進度保持，可望補中。」 莫雷拉近幾季成為「救馬天王」，...
2019-01-22