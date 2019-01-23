文翠珊脫歐B計劃受挫

英國首相文翠珊周一向國會闡述脫離歐盟的替代方案（即所謂「B計劃」），惟各方批評所謂的「B計劃」根本就是原本的「A計劃」。另外，文翠珊亦宣佈豁免留英歐盟公民的六百五十元登記費。



文翠珊周一向國會下議院議員闡述英國脫離歐盟的替代方案（「B計劃」），堅持將如期於三月二十九日脫歐，並排除舉行第二次公投。她重申要避免「硬脫歐」，就要接納新方案。她又表示會尋求與歐盟作進一步會談，希望能挽救上周被否決的脫歐協議。



不過，不少聲音批評她提出的新方案毫無新意，所說的「B計劃」不過是原本的「A計劃」。就業及退休事務大臣盧綺婷警告，如執政保守黨議員被禁止就阻止英國「硬脫歐」的計劃作表決，下周可能會有數十名大臣和內閣高官辭職。



