真子公主未婚夫首發聲明 指母親金錢糾紛已解決

前年與日皇明仁孫女真子公主訂婚，後因母親涉及金錢糾紛而被推遲婚約的小室圭，周二首次發表聲明，指其母親佳代與前未婚夫的金錢糾紛已經解決。



真子公主前年與同齡的小室宣佈訂婚，但有報道指小室的母親佳代與前未婚夫有四百萬日圓（約二十八萬港元）的債務糾紛。去年二月，皇室宣佈真子的婚事將推遲至二○二○年。



目前在美國留學的小室周二透過代理人律師傳真一張A4紙張的聲明給媒體，說明母親的債務糾紛一事。聲明上指：「很多報道指還有債務糾紛，但因為這樣的來龍去脈，所以我母親、我都認為有關我母親的前未婚夫給予的援助一事是已解決的事。今後會努力爭取我母親前未婚夫的理解。」



