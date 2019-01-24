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﻿貝索斯太空旅遊夢想更近一步 Blue Origin火箭第10次試飛

2019-01-24 列印
        亞馬遜旗下太空公司藍色起源（Blue Origin），周三再次發射無人火箭「新謝帕德號」（New Shepard），令創辦人貝索斯載人上太空旅遊的夢想更近一步。

　　新謝帕德號於美國中部時間上午八時五十分（香港時間晚上十時五十分）從德州發射，上面載有美國太空總署資助的八個科學實驗項目，包括用於研究地球電磁場，使用聲波測量燃料水平，以及保持緊密包裝的電子設備冷卻方法的實驗。

　　這是該公司暫停發射任務六個月後再次重返太空。根據該公司的計劃，火箭在回落到地球之前，將在國際太空站停留短暫時間。整個過程將透過Blue Origin網站直播。這將是新謝帕德號火箭的第十次飛行任務。

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