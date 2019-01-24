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﻿脫歐亂局礙前景 企業紛出走英國

2019-01-24 列印
　　英國國會下議院將於下周二就首相文翠珊提出的脫歐替代方案進行表決，愈來愈多大企業和商業機構對目前的僵局失去耐性，紛紛採取行動對英國的前景投下不信任一票。連支持脫歐的億萬富豪戴森（James Dyson）也宣佈，他的電器公司Dyson決定把總部遷往新加坡。這項消息對文翠珊的政府帶來更大打擊。

　　除了戴森的公司外，也有其他公司啟動應變計劃，以減輕英國一旦真的「硬脫歐」可能造成的經濟損失。有一百八十二年歷史的鐵行輪船公司（P&O），已決定把旗下渡輪船隊改到其他地點註冊，今後改掛塞浦路斯旗幟。日本索尼集團（Sony）也證實，會把歐洲總部從倫敦遷往荷蘭首都阿姆斯特丹。最矚目還是七十一歲著名發明家兼企業家戴森宣佈其公司遷冊的消息。不過，該公司行政總裁羅恩強調，作出這項決定並非與脫歐或稅務有任何直接關係。
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