除了戴森的公司外，也有其他公司啟動應變計劃，以減輕英國一旦真的「硬脫歐」可能造成的經濟損失。有一百八十二年歷史的鐵行輪船公司（P&O），已決定把旗下渡輪船隊改到其他地點註冊，今後改掛塞浦路斯旗幟。日本索尼集團（Sony）也證實，會把歐洲總部從倫敦遷往荷蘭首都阿姆斯特丹。最矚目還是七十一歲著名發明家兼企業家戴森宣佈其公司遷冊的消息。不過，該公司行政總裁羅恩強調，作出這項決定並非與脫歐或稅務有任何直接關係。
脫歐亂局礙前景 企業紛出走英國
除了戴森的公司外，也有其他公司啟動應變計劃，以減輕英國一旦真的「硬脫歐」可能造成的經濟損失。有一百八十二年歷史的鐵行輪船公司（P&O），已決定把旗下渡輪船隊改到其他地點註冊，今後改掛塞浦路斯旗幟。日本索尼集團（Sony）也證實，會把歐洲總部從倫敦遷往荷蘭首都阿姆斯特丹。最矚目還是七十一歲著名發明家兼企業家戴森宣佈其公司遷冊的消息。不過，該公司行政總裁羅恩強調，作出這項決定並非與脫歐或稅務有任何直接關係。
賭業王國風雲 何超瓊 霍家聯手控澳娛 四太地位恐不穩
賭業巨企澳門旅遊娛樂及旗下澳博（880）的控制權出現變化，以「二房」長女何超瓊為首，與信德（242）和已故商人霍英東創立的家族基金簽訂協議，共同擁有澳娛逾五成三股權，並將一同決定澳娛和澳博主席、董事會...
2019-01-24
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疑佈局逼離婚 體操女神搶人夫
體操奧運冠軍江鈺源近日被爆料做「狐狸精」，而對象更是好友的丈夫。網絡盛傳她露骨的對話記錄，又指她為了使對方離婚，更幫男方出謀劃策、花費佈局惡意中傷好友。 二十七歲、去年碩士畢業的江鈺源一直被譽為「大眼美女」，但近日卻爆出捲入好友婚姻；不但被指做「二奶」、「狐狸精」，還為男方出謀劃策逼好友離婚。江鈺源曾於○八年北京奧運會上奪得女子體操團體冠軍，在一○年起兼任中國女子體操隊的隊長。她被指控對自己好友的丈夫進行洗腦色誘，同時花費佈局設套、栽贓陷害、不斷地抹黑好友，目的就是為了逼對方主動離婚。中國社交網站微博上亦熱傳幾張江鈺源與好友丈夫的聊天記錄，內容十分露骨。 雖然還未有...
2019-01-24
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貝索斯太空旅遊夢想更近一步 Blue Origin火箭第10次試飛
亞馬遜旗下太空公司藍色起源（Blue Origin），周三再次發射無人火箭「新謝帕德號」（New Shepard），令創辦人貝索斯載人上太空旅遊的夢想更近一步。 新謝帕德號於美國中部時間上午八時五十分（香港時間晚上十時五十分）從德州發射，上面載有美國太空總署資助的八個科學實驗項目，包括用於研究地球電磁場，使用聲波測量燃料水平，以及保持緊密包裝的電子設備冷卻方法的實驗。 這是該公司暫停發射任務六個月後再次重返太空。根據該公司的計劃，火箭在回落到地球之前，將在國際太空站停留短暫時間。整個過程將透過Blue Origin網站直播。這將是新謝帕德號火箭的第十次飛行任務。
2019-01-24
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新地112.6億奪啟德住宅地
政府最近推出舊機場跑道區首幅前排面向維港住宅地皮，項目最終批出，由新地力壓其餘五家財團，以112.6億奪得，以項目總樓面64.8萬方呎計算，每呎地價17360元。 是次推出的地皮鄰近郵輪碼頭，且臨海坐...
2019-01-24
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公司季績報喜惟「停擺」持續 美股衝高近300點回落
中美貿易談判未有中斷，加上IBM、聯合技術，以及寶潔等美企季度業績理想，利好投資氣氛。美股早段造好，杜指升近300點。但隨後高位有沽盤，中段大幅回落，曾倒跌56點，杜指報24420點，升15點。市場擔...
2019-01-24
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老國足難擋神「伊」 哀別納比
兩歐洲名帥納比和昆奴斯今晚會師亞洲盃八強，納比表明亞洲盃是其領軍中國的告別作，伊朗教練昆奴斯亦大有機會在賽事後轉教哥倫比亞。兩人力爭完美告別，然而論近況和兵源均以伊朗佔優，加上有對賽往績支持，放心捧客勝。 （Now671台、Fox+周五凌晨0:00直播） 納比在今屆亞洲盃可用人腳有限，加上國足大軍平均年齡逾二十九歲是今屆最年老陣容，經過連番激戰球隊面對傷疲問題。射手武磊分組首輪已撞傷肩部，十六強對泰國才傷瘉復出；中堅馮瀟霆上仗對泰國前已發燒，比賽中又拉傷大腿肌肉今仗上陣成疑；另一中堅張琳芃又因累積兩面黃牌停賽，人腳不整下面對「夫添」的伊朗形勢極為不妙。 八強戰人腳不...
2019-01-24
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夢幻台場teamLab美術館
日本數碼互動藝術工作室teamLab，近年在世界各地舉行的數碼藝術展覽，因繽紛悅目、創意滿分而大獲好評，早前teamLab更在日本東京台場的人氣旅遊熱點Palette Town開設首家常設美術館，日後...
2019-01-24
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密睇醫生 51歲老婆陀B曾大量流血 黃澤鋒唔會 放棄天賜禮物
現年51歲的前TVB藝人黃澤鋒跟51歲太太陳麗麗(2月22日才52歲)結婚9年，太太在自然受孕下懷孕13周。黃太屬超高齡產婦，她坦言陀B真係搵命博，自爆懷孕第2個月時幾乎大小不保，情況一度好危險：「因...
2019-01-24
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社論——源頭堵截 阻煙花亂爆
法律嚴禁燃放爆竹和煙花，但近年有人明知故犯，每逢農曆新年，大放特放，拍片上網分享，無法無天。警方昨在元朗一個貨倉搜出一公噸爆竹和煙花，為近年緝獲數量最多，若意外爆炸，足以夷平整個貨倉，並波及附近村屋，後果不堪設想。為了防止私藏爆炸物公害，警方要在新春前加強掃蕩，殺一儆百，並加緊堵截爆竹煙花走私入境。 自一九六七年暴動之後，前港英政府為杜絕炸藥來源，立法禁止私下入口或燃放煙花爆竹。根據《危險品條例》，非法藏有煙花爆竹的最高刑罰為罰款二萬五千元及監禁六個月。多年以來，新春期間燃放爆竹，多局限在新界鄉村，鮮見市區發生，但近年情況有變，有人公然在大屋苑內燃放小型煙花，即使其他人見到...
2019-01-24
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馬場浮世繪——呂健威六百W補壽禮
剛周二度過六十歲大壽的呂健威，昨晚在第三場憑「金錢炮」贏馬補祝生辰，而更有意義的是，此場頭馬是他在港從練以來的第六百W！故賽後威哥亦做出「六」字手勢，並笑言要贏夠千二W。 馬場浮世繪
2019-01-24
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