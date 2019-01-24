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﻿C朗承認逃稅 罰1.7億免監禁

2019-01-24 列印
　　葡萄牙著名球星C朗拿度就稅務案與西班牙檢方達成協議，向西班牙當局承認逃稅，繳交一千八百八十萬歐元（約一點七億港元）罰款，被判監二十三個月但不用入獄。

　　C朗拿度在馬德里的法院出席約十五分鐘的審訊後，面露笑容離開法院，他在庭上簽署早前與當局達成的協議，同意就逃稅指控繳交一千八百八十萬歐元罰款，同時獲准緩刑，被判監二十三個月但不用入獄。檢察部門指C朗拿度在二○一一至一四年期間，利用海外空殼公司隱瞞肖像權收益，金額接近一千五百萬歐元。

　　根據西班牙的法律規定，初犯被判處兩年以下有期徒刑的，只需繳納罰款。
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