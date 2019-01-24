  • 2019年1月24日 星期四
  • 19º
  • 49%
熱門： 大埔學生九巴老鼠郭富城方媛

日報新聞 > 國際

﻿巴黎匪幫光天化日 洗劫銀行逾三句鐘

2019-01-24 列印
　　巴黎市中心香榭麗舍大道發生銀行劫案，一批劫匪於周二早上光天化日之下闖入銀行內，挾持人質並搜掠數十保險箱。

　　一批蒙面劫匪於周二早上清晨八時半左右，闖入米雷斯（Milleis）銀行內，並在銀行大門入口掛上「休息」告示牌，然後用膠紙把一批職員和顧客捆綁，又用一種散發類似漂白水氣味的液體噴在各人身上。隨後匪徒花了三個半小時，打開及搜掠數十個保險箱，搶走客戶存放在該處的貴重財物，中午左右逃去。銀行職員和顧客自行鬆綁，報警求助。事件中有兩人受傷，警方正通緝三名涉嫌與案有關的男子。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd