反對黨領袖「就任」獲多國支持 委內瑞拉兩個總統

南美洲國家委內瑞拉大批民眾連續第二日上街示威，要求總統馬杜羅下台，並與防暴警察爆發衝突，消息指共有十三人死亡。反對黨領袖瓜爾多（Juan Guaido）周三自行宣佈自己為臨時總統，即時獲美國及多個南美洲鄰國承認。被孤立的馬杜羅指責反對黨密謀發動政變，並宣佈委內瑞拉與美國斷絕邦交。



委內瑞拉國會議長、反對黨領袖瓜爾多宣佈自己為臨時總統，強逼在選舉有舞弊之嫌的馬杜羅交出權力。美國總統特朗普的政府迅速反應，承認瓜爾多的地位，並表示美國會在經濟上和外交上支持委內瑞拉恢復民主。其他國家包括加拿大、哥倫比亞、巴西、秘魯和多個南美洲鄰國，也隨之宣佈承認瓜爾多。



三十五歲的瓜爾多在數以萬計支持者面前舉起右手，宣誓成為臨時總統並指，他是按照委內瑞拉憲法，執掌行政權力，直至舉行下一次大選選出新總統為止。他承認這次行動要冒上很大的政治風險，但這是拯救委內瑞拉避免出現獨裁統治及令國家恢復憲法秩序的唯一出路。他猜測自己很快會被拘捕，發表完演說後，他在一批人簇擁下匆匆離去，被送到一處神秘地方。



馬杜羅宣佈與美斷交



另一方面，兩個星期前才宣誓就職、展開第二個六年任期的馬杜羅也在首都加拉加斯出席另一個群眾集會，向數以千計的支持者發表講話，表示他的政府已決定宣佈委內瑞拉與美國斷交，並限令現時在委內瑞拉訪問的一個美國代表團在七十二小時內離開。



美國國務卿蓬佩奧發表聲明，拒絕接受兩國斷交，指馬杜羅無權這樣做，美國政府將與瓜爾多的政府接觸及交往，特朗普回應會否向委內瑞拉採取軍事行動時，說：「我們現在沒有考慮些甚麼，但所有選項都在放在桌子上。」他沒有詳細解釋「所有選項」是甚麼意思。



