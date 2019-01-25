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美押後發表咨文 待局部停擺結束

2019-01-25 列印
　　美國總統特朗普周三深夜宣佈，等待聯邦政府局部停擺的困局結束後，才發表國情咨文。較早時，眾議院女議長佩洛西去信特朗普，拒絕邀請他到國會發表國情咨文。

　　眾議院女議長佩洛西曾去信特朗普，正式通知不會邀請他於下周二（二十九日）前往眾議院議事廳在參、眾兩院聯席會議上發表國情咨文，特朗普回應指每年一度的國情咨文已被佩洛西「取消」，到深夜再公佈上述決定。

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