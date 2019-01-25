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金英哲匯報訪美成果 金正恩「非常滿意」

2019-01-25 列印
　　北韓勞動黨中央副委員長金英哲上周率領代表團出訪華盛頓，與美國政府官員進行會談。據北韓官方傳媒周四早上報道，金正恩對這次會談的成果感到十分滿意，並已下令官員為他和特朗普的下一次峰會作好準備。

　　據官方朝中社報道，金正恩周三接見金正哲和代表團成員，聽取他們的匯報。金英哲代特朗普轉交了一封信給金正恩，金正恩感到「非常滿意」。

　　該社指出：「金正恩高度讚揚特朗普表達出非比尋常的決心，以及為問題尋找解決方法的意志，非常樂意地在第二次美、朝峰會上解決問題。我們會耐心地等候，並憑着良好信念，相信兩國可以逐步逐步邁向目標。」

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